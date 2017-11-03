Культура
 

Приемный сын Эльдара Рязанова найден мертвым

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Олег Бердюгин
Олег Бердюгин

Кинопродюсер Олег Бердюгин, пасынок режиссера Эльдара Рязанова, скончался в своей квартире в Москве. Похороны пройдут в пятницу, 3 ноября, на Троекуровском кладбище, сообщили РИА Новости в пресс-службе Союза кинематографистов России.

«Отпевание пройдет в пятницу в храме Всех Святых на Соколе, а прощание и похороны — в тот же день на Троекуровском кладбище», — подчеркнули представители организации.

Бердюгину было 56 лет. Отмечается, что он скончался еще во вторник. Тело мужчины обнаружила супруга, дверь в квартиру была незаперта, пишет газета «Московский комсомолец». Жена продюсера вызвала скорую помощь, медики предварительно констатировали смерть от сердечного приступа.

По словам супруги Бердюгина, продюсер никогда не жаловался на проблемы с сердцем, но в последнее время переживал из-за готовящейся выставки в честь Рязанова.

Народный артист СССР, режиссер и актер Эльдар Рязанов скончался 30 ноября 2015 года в возрасте 88 лет.

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