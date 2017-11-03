Спектакль красноярского театра попал в лонг-лист «Золотой маски»

Экспертный совет премии фестиваля «Золотая маска-2018» составил список самых заметных спектаклей творческого сезона 2016-2017 года. В лонг-лист вошла постановка красноярского театра оперы и балета — опера Цезаря Кюи «Кавказский пленник».

Как пишет «Наш Красноярский край», над постановкой работала интернациональная команда: россияне Владимир Рылов и Сергей Бобров, эстонцы Неэме Кунингас и Нееме Иые и Анна Контек из Финляндии. Опера победила в номинации «Событие года» на II Национальной оперной премии «Онегин».

Материалы по теме И прольется золотой дождь Чего ждать от номинантов «Золотой маски»

14 ноября «Кавказский пленник» представят на сцене Московского государственного академического детского музыкального театра им. Наталии Сац в рамках II Всероссийского фестиваля музыкальных театров «Видеть музыку».

В лонг-лист также попали другие спектакли из Красноярска: «Зеленая птичка» Театра Юного Зрителя, «Леонид Андреев: дни нашей жизни» и «Преступление и наказание» из Драматического театра им. А.С. Пушкина, «Мелкий бес» из Театр кукол, «Мертвые души» из Музыкального театра.