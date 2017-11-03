Власти Франции согласовали референдум о независимости Новой Каледонии

Власти Франции пришли к политическому соглашению о референдуме по самоопределению Новой Каледонии в 2018 году, сообщает телеканал BFMTV.

«Этим вечером (в четверг, 2 ноября) мы пришли к политическому соглашению, и что не менее важно, у нас появилось доверие. Но остается еще много работы», — заявил премьер-министр Франции Эдуар Филипп.

Проведение референдума о независимости предусматривалось подписанным в 1998 году соглашением о последовательной деколонизации архипелага в Тихом океане, который имеет статус заморской территории Франции.

Новая Каледония имеет статус особого административно-территориального образования Франции, представляет из себя группу островов в Меланезии, граничит с экономическими зонами Австралии, Фиджи и Вануату. Население составляет около 275 тысяч человек. В 1980-90-х годах в стране происходили массовые демонстрации с требованием предоставления независимости.

27 октября сообщалось, что визит президента Франции Эмманюэля Макрона в заморский департамент Французскую Гвиану вызвал масштабные протесты местных жителей. Полиция применила против демонстрантов слезоточивый газ.



