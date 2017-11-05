Пользователям «ВКонтакте» разрешили на сутки стать анонимусами

Пользователям «ВКонтакте» разрешили публиковать анонимные записи. Акция действует до конца воскресенья, 5 ноября, и приурочена к Ночи Гая Фокса — годовщине Порохового заговора 1605 года. Об этом сообщается в паблике Live, где публикуются данные о последних нововведениях соцсети.

«Акция продлится ровно 24 часа и завершится 5 ноября в 23:59, после чего анонимные записи будут удалены», — говорится в сообщении. Как отмечается, имя автора скрывается, вместо него выступает аккаунт анонимуса, лайки под постами также анонимные, однако комментарии — нет.

Подобные записи могут публиковать только юзеры, а не сообщества. Они появятся в лентах как и обычные публикации, однако будут недоступны пользователям, у которых меньше 20 друзей.

Пороховой заговор 1605 года — попытка группы английских католиков убить короля Якова I, симпатизировавшего протестантам. Заговорщики планировали подорвать наполненное порохом помещение под палатой лордов, непосредственное исполнение было поручено Гаю Фоксу. Однако план был раскрыт, а Фокс пойман с поличным в ночь на 5 ноября — с тех пор эта дата является в Великобритании памятной.