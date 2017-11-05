В сети позавидовали задирающему маме платье малышу

Видео: liveleak.com

В сети обсуждают видео из Китая, на котором ребенок задирает маме платье во время езды на мопеде. Женщине приходится постоянно отвлекаться и одергивать юбку, однако довольный малыш продолжает заглядывать под подол. Ролик опубликован на LiveLeak и за 12 часов набрал более 50 тысяч просмотров.

Пользователи сети указали, что подобные проделки создают угрозу во время движения, и отметили, что не стоит возить на мопеде детей без шлема. «Может, поездка и опасна, но вид открывается прекрасный», — заметил в ответ один из юзеров. В комментариях также предположили, что ребенок просто соскучился по родному дому, и назвали малыша «маленьким Вайнштейном».