Причиной гибели шести человек стало желание поесть шашлык

Причиной гибели шести человек в бытовке на северо-востоке Москвы стала попытка сделать шашлык, сообщает ТАСС в понедельник, 6 ноября, со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Собеседник агентства уточнил, что мужчины пытались пожарить мясо прямо в помещении. «На месте происшествия обнаружен мангал, который, по всей видимости, и стал причиной пожара», — отметил собеседник агентства. По факту пожара возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам»).

Бытовка в районе станции Москва-Бутырская Товарная Савеловского направления Московской железной дороги загорелась в ночь с 5 на 6 ноября. Общая площадь возгорания составила 12 квадратных метров. На месте происшествия обнаружены тела шести погибших, их личности в настоящее время устанавливаются. Одному из находившихся в бытовке удалось спастись, он доставлен в больницу с ожогами 30 процентов поверхности тела. Вероятной причиной пожара называлось короткое замыкание или неисправность электрообогревателя.

Изначально сообщалось, что погибшие — строители из стран Средней Азии. По уточненным данным источника, среди погибших — два москвича, остальные жертвы — жители других регионов России и стран СНГ.