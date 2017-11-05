Посетителей Большого театра эвакуировали в связи с угрозой взрыва

Из Большого театра в Москве эвакуируют людей в связи с угрозой взрыва. Об этом в воскресенье, 5 ноября, сообщает ТАСС.

Речь, по данным агентства, идет примерно о 3,5 тысячи человек. В 19:00 в Бетховенском зале должен был начаться концерт, посвященный столетию Октябрьской революции.

Ожидается прибытие кинологов. Директор театра Владимир Урин подтвердил угрозу и сообщил, что уже работает с сотрудниками МЧС.

РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах сообщает о 700 эвакуированных.

Материалы по теме Преждевременная эвакуация Кто стоит за волной телефонного терроризма в России

По информации ТАСС, угроза также объявлена в гостинице «Метрополь», расположенной рядом с театром, и ГУМе.

Ранее в воскресенье появилась информация о звонках с угрозой взрыва на более чем 20 объектах, включая торговые центры, кинотеатры, рестораны и жилые дома.

Волна звонков об угрозе взрыва в крупных российских городах началась в сентябре. Телефонные террористы «минировали» десятки объектов. 6 октября в столичные экстренные службы поступило 76 сообщений за полтора часа.