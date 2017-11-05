Угроза взрыва в Большом театре оказалась ложной

Угроза взрыва в Большом театре не подтвердилась. Об этом ТАСС в воскресенье, 5 ноября, сообщили в администрации театра.

По словам собеседника журналистов, учреждение, из которого эвакуировали около 3,5 тысячи человек, функционирует в штатном режиме. Состоится ли концерт, перед началом которого поступило сообщение об угрозе, не сообщается.

Кроме того, угроза взрыва не подтвердилась в ГУМе, из которого вывели 2,5 тысячи покупателей и 30 сотрудников. Работа торгового центра возобновлена.

Материалы по теме Преждевременная эвакуация Кто стоит за волной телефонного терроризма в России

Полиция также проверила здание домового храма Святой мученицы Татианы при МГУ, откуда эвакуировали 20 человек.

Ранее стало известно, что посетителей театра эвакуировали. В 19:00 в Бетховенском зале должен был начаться концерт, посвященный столетию Октябрьской революции.

Всего телефонные террористы «заминировали» порядка 30 объектов в столице, включая торговые центры, кинотеатры и рестораны. В общей сложности эвакуировали около 30 тысяч человек.

Волна звонков об угрозе взрыва началась в сентябре. Она затронула Москву и другие крупные города России. Общее число эвакуированных за это время приближается к миллиону человек.