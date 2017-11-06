Белорус предложил незнакомцу 100 долларов за его девушку

В Минске посетитель кафе предложил незнакомому мужчине 100 долларов (198 белорусских рублей) за его девушку. Об этом сообщается на сайте минского ГУВД.

Белорус отдыхал в одном из заведений города в компании друзей. Через некоторое время он подошел подошел к соседнему столику, за которым сидели мужчина и женщина, положил перед ними 100 долларов и «обратился с непристойным предложением», пишет сайт ведомства.

Затем мужчины начали драку, милиция задержала предлагавшего деньги минчанина, на него завели дело о хулиганстве. В сообщении ГУВД не уточняется, о долларах какой страны идет речь.

В сентябре в Турции гражданин Белоруссии умер после драки с барменом в турецком отеле. Конфликт начался после того, как сотрудник бара отказался обслужить туриста, поскольку заведение уже закрыто. Белорус получил ножевое ранение в печень.