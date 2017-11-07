Порошенко запретил гастроли российских артистов по Украине без разрешения СБУ

Президент Украины Петр Порошенко подписал закон, позволяющий российским артистам выступать на территории Украины только с разрешения Службы безопасности Украины (СБУ). Об этом сообщается на сайте Порошенко.

Отныне организаторы выступлений должны минимум за 30 дней до их начала запросить разрешения на мероприятие у СБУ. В течение десяти дней ведомство даст ответ, после чего организаторы могут заключать договор с артистом из России, которая названа в документе «страной-агрессором». За нарушение закона грозит штраф от 50 до 100 минимальных заработных плат — от 160 до 320 тысяч гривен (от 355 до 710 тысяч рублей).

По состоянию на начало 2017 года Украина запретила въезд в страну 140 российским деятелям культуры. Среди них актеры Михаил Боярский, Наталья Варлей, Валентина Талызина и Валентин Гафт, певцы Олег Газманов и Иосиф Кобзон. По мнению Киева, эти артисты представляют угрозу национальной безопасности Украины. Всем им запрещен въезд в страну, а украинским телеканалам не разрешено показывать фильмы и передачи с их участием.

Нападкам подвергаются и украинские артисты, выступающие в России или не согласные с решениями Киева. Это, к примеру, Светлана Лобода, Ани Лорак, дуэт Потапа и Насти Каменских.