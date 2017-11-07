Водитель Lamborghini нашел легкий способ сэкономить на парковке

Видео: wallacepjw / Instagram

Житель Лондона Сэм Хьюз (Sam Hughes) разместил в Twitter видео, на котором Lamborghini Murcielago выезжает с парковки, не заплатив за стоянку.

Низкая машина проезжает под шлагбаумом, не задевая его. Короткий ролик быстро стал популярным в сети: только в Twitter за сутки им поделились более 20 тысяч пользователей.

Утром 6 ноября под твитом стоял только один лайк, к моменту публикации их было 48 тысяч.

Как отметили комментаторы, человек, который купил дорогой автомобиль, вероятно, без труда может оплатить парковку, не прибегая к уловкам. Некоторые пользователи сказали, что им грустно видеть такие автомобили в мегаполисе, поскольку суперкары не рассчитаны на городские условия.