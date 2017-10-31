Подросток притворился дедом и отправился в магазин за алкоголем

Видео: Sam / YouTube

Британский пранкер Сэм Пеппер показал на YouTube, как обманул продавцов, переодев своего 15-летнего брата Джарвиса в престарелого мужчину. Таким образом молодой человек хотел проверить, продадут ли ему пиво.

Пеппер помог брату натянуть резиновую маску 70-летнего старика, надел на него очки и заставил его двигаться как человек преклонного возраста. В таком виде Джарвис обошел несколько магазинов. Ни в одном из них его образ не вызвал подозрений у продавцов.

В конце эксперимента последовало разоблачение. Молодые люди прошлись по магазинам и вернули купленное пиво. Сотрудники магазина не понимали, зачем они это делают, а когда Джарвис говорил, что ему 15, приходили в недоумение. После этого подросток снимал маску и демонстрировал свое истинное лицо, что вызывало изумление и смех продавцов.