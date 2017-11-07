Британский клуб для джентльменов пополнится женщиной-трансгендером

В рядах одного из старейших мужских клубов Лондона Savile Club впервые появится женщина. Об этом пишет газета The Telegraph.

Речь идет о мужчине, который уже был членом Savile Club. Сейчас он решил сменить свою гендерную принадлежность и стать женщиной.

Руководство клуба приняло решение, что 30-летний отец двух маленьких детей, находящийся в браке, сможет остаться в клубе и после смены пола, несмотря на политику клуба.

Savile Club был основан в 1868 году. В него входили многие известные личности, включая писателей Роберта Льюиса Стивенсона, Александра Милна и Редьярда Киплинга. Сейчас в клубе состоят композитор Эндрю Ллойд Уэббер и актер Стивен Фрай.

В октябре правительство Великобритании обратилось в ООН с просьбой заменить термин «беременная женщина» на «беременный человек» ради соблюдения прав трансгендеров. В Лондоне считают, что изменения должны быть внесены в подписанный Великобританией в 1976 году Международный пакт о гражданских и политических правах ООН. В документе сказано, что «беременная женщина» должна находиться под особой защитой, ее нельзя подвергнуть смертной казни. Великобритания выступает против такого термина, поскольку он «исключает трансгендеров, которые тоже могут быть беременными».



