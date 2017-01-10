Британский трансгендер стал первым в стране беременным мужчиной

Британский подданный Хайден Кросс (Hayden Cross), сменивший пол с женского на мужской, объявил о беременности. Об этом сообщает Metro.

20-летний молодой человек из города Глостер заявил, что является первым в стране мужчиной, оказавшимся в положении. При этом уточняется, что физиологически Кросс еще остается женщиной, что и позволило ему зачать ребенка.

Сообщается, что Хайден находится на четвертом месяце беременности. Он станет родителем-одиночкой, поскольку ребенок был зачат от донора спермы. Подходящего кандидата Кросс нашел через Facebook.

Британец решил сменить пол в 17 лет. В течение трех лет он принимал необходимые гормональные препараты и сделал паспорт, где указана уже новая гендерная принадлежность. Однако затем Кросс решил притормозить процесс смены пола, так как осознал, что хотел бы родить ребенка.

«Беременность — это очень женственно. И противоречит тому, как я ощущаю свое тело. Но я хотел ребенка сейчас, чтобы завершить процесс смены пола в молодом возрасте», — поделился трансгендер.

Как рассказал Кросс, после родов он закончит процесс смены пола, удалив молочные железы и яичники. Он также уточнил, что не будет скрывать от ребенка информацию о том, что раньше был женщиной.

Сменившие пол с женского на мужской не впервые становятся «мамами». Например, житель американского города Филадельфия Кэйден Коулман забеременел спустя 10 лет после смены пола. Причем он и его постоянный партнер узнали о грядущем прибавлении в семействе лишь на 21-й неделе беременности. Врачи предположили, что Коулман забеременел, когда сделал перерыв в приеме мужских гормонов перед подготовкой к мастэктомии (удалению молочных желез).