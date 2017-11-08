Гостей из безвизовых стран в России сфотографируют и возьмут отпечатки пальцев

МВД планирует дактилоскопировать и фотографировать иностранцев, прибывающих в Россию в безвизовом порядке. Об этом в среду, 8 ноября, сообщил министр внутренних дел Владимир Колокольцев, передает РИА Новости.

Ведомство в настоящее время разрабатывает соответствующий законопроект.

Документ предусматривает, что по истечению 30-дневного срока пребывания в России иностранные граждане обязаны уведомить территориальный орган МВД о фактическом месте своего пребывания. «При подаче такого рода уведомления они подлежат обязательной дате регистрации (дактилоскопированию) и фотографированию», — сказал Колокольцев.

Он добавил, что проект закона сейчас проходит процедуру внутриведомственного согласования.