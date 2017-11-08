Американец в броне из порножурналов напал на соседа

Мужчина в американском штате Оклахома, одетый в броню из порножурналов, напал с ножом на соседа Троя Бейгли. Об этом сообщает New York Post.

По сведениям издания, мужчины долгое время находились в ссоре. Нападавший по имени Дональд Гейзер был уверен, что его сосед приложил руку к тому, чтобы выгнать его со стоянки домов-прицепов.

Очевидцы рассказывают, что мужчина, находясь под воздействием каких-то веществ, пришел к соседу с двумя ножами в руках, еще два он заткнул за пояс.

Прибывшим на место полицейским он заявил, что знает, как защищаться, потому что ранее уже был в тюрьме.

Как отмечает издание, Гейзер находился за решеткой по обвинению в рукоприкладстве, нападении при отягчающих обстоятельствах, грабеже и присвоении награбленного.

Сосед мужчины в результате нападения не пострадал.