Турчинов пригрозил захватить небо над Россией

Украина скоро начнет работу над беспилотниками, которые запустит над территорией России. Об этом сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Александр Турчинов, передает РИА Новости-Украина.

По словам Турчинова, Украина уже может производить «беспилотники тактического уровня», при этом авиаконцерн «Антонов» по просьбе СНБО разработал аппарат «Горлица». Этот беспилотник, сказал Турчинов, может пролететь тысячу километров и подняться на высоту до пяти тысяч метров.

Аппарат, утверждает секретарь СНБО, можно использовать для разведки, а также корректировки и ведения огня ракетами.

В сентябре Киев заявил, что в Донецкой области упал беспилотник российского производства «Орлан-10». Украинские системы ПВО, по данным командования АТО, не сбивали аппарат — он упал сам из-за технического сбоя.