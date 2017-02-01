Бывший СССР
 

Украинские военные попытались сбить беспилотник ОБСЕ с помощью «Бук»

Перейти в «Мою Ленту»

Вооруженные силы Украины (ВСУ) попытались сбить с помощью зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) «Бук» беспилотный летательный аппарат ОБСЕ над Макеевкой. Об этом в среду, 1 февраля, сообщает Донецкое агентство новостей со ссылкой на представителя ополчения самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР).

«Вчера в 23:38 (31 января в 0:38 мск — прим. «Ленты.ру») был зафиксирован пуск ракеты ЗРК "Бук" с позиций вооруженных сил Украины в районе Авдеевки. Залп был осуществлен, предположительно, по беспилотнику ОБСЕ, который как раз в тот момент фиксировал нарушения режима прекращения огня», — цитирует агентство представителя ополчения.

В командовании ДНР отметили, что фрагменты ракеты были найдены в районе городской больницы Макеевки.

В среду в ДНР сообщили о прекращении обстрелов территории республики со стороны украинской армии. В тот же день замминистра обороны Украины Игорь Павловский признал, что ВСУ предприняли попытку наступления в Донбассе.

Днем ранее глава ДНР Александр Захарченко рассказал, что бои ведутся на линии фронта протяженностью несколько десятков километров. По его словам, украинские силовики понесли тяжелые потери, пытаясь прорвать позиции ополчения.

Бои в районе Авдеевки стали самыми ожесточенными с августа 2015-го, когда украинская армия вела массированные обстрелы позиций ополчения и населенных пунктов ДНР.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Командование ДНР заявило о применении Киевом ЗРК «Бук» при атаке беспилотника ОБСЕ над Макеевкой
В ДНР рассказали о прекращении обстрелов украинской армией
Захарченко объяснил наступление ВСУ крахом политики Порошенко
Последние новости
Российское посольство объяснило отказ во въезде норвежским депутатам
Лишенная олимпийской медали российская бегунья отказалась вернуть награду
В Одессе водители отказались пропускать скорые с ранеными участниками АТО
Полицейские в Москве обстреляли протаранивший их экипаж BMW X6
Националисты облили краской офисы российских банков в Киеве
Фанаты назвали наиболее вероятных жертв седьмого сезона «Игры престолов»
В Госдуме отреагировали на заявление Киева об обстреле Ан-26
Другие материалы рубрики
16:33 31 января 2017

«Острее всего реагируют дети»

Что рассказывают жители Донецка об обстрелах и боях в Авдеевке
20:18 Сегодня

ОБСЕ заявила о согласии сторон в Донбассе отвести тяжелое вооружение

20:48 Сегодня

Националисты облили краской офисы российских банков в Киеве

18:13 Сегодня

В ДНР рассказали о прекращении обстрелов украинской армией

00:07 24 января 2017
Манифестация членов радикальной националистической партии «Все — Латвии!»

Старые возвратники

Какие российские земли в Прибалтике считают своими
19:08 31 января 2017

Совбез ООН в закрытом режиме обсудит обострение конфликта в Донбассе

17:20 Сегодня

«Воскресший» ополченец Консул пообещал продолжить «косить укроп»

09:37 30 января 2017

Украинская армия в Донбассе обстреляла детский сад в Докучаевске

00:04 30 января 2017

Бьют? АТО!

Почему украинские силовики боятся носить камуфляж на гражданке
18:53 Сегодня

В ДНР подсчитали потери украинских силовиков за последние дни

15:39 Сегодня

Украинские СМИ связали визиты Порошенко за рубеж с обострениями в Донбассе

12:53 29 января 2017

Ветеран АТО побил требовавшего говорить по-украински блогера

Россия
За гектаром и за запахом тайги
Что ждет желающих бесплатно получить надел и перебраться на Дальний Восток
«Украина должна быть поставлена на место»
Российские политики о причинах нового обострения в Донбассе
Ольга Васильева«Меня упрекают в консерватизме»
Министр образования Ольга Васильева о том, что ждет студентов и школьников
Появилось видео с места смертельного ДТП в Новой Москве
В Совфеде оценили последствия агрессии в Донбассе для Порошенко
Кремль объяснил атаку на Авдеевку попыткой Киева проверить лояльность Трампа
Число жертв в ДТП в Новой Москве увеличилось до девяти
Все материалы
Мир
A woman talks to her relatives across a fence separating Mexico and the United States, in Tijuana, Mexico, November 12, 2016. REUTERS/Jorge Duenes TPX IMAGES OF THE DAYЗабористый план
Рассказ жителя Сан-Диего о том, зачем Трампу стена на границе с Мексикой
Господин, неприятный во всех отношениях
Победа Трампа заставила нервничать и Северную Корею, и Южную
Протестующие против ограничений на въезд мусульман в СШАТише едешь, дальше будешь
Почему антимусульманский указ Трампа вызвал скандал и неразбериху на границе
В Словакии создали антифашистскую полицию
СМИ сообщили о возможной координации ударов США и России в Сирии
Российское посольство объяснило отказ во въезде норвежским депутатам
Норвежские депутаты отменили поездку в Москву из-за отказа в российской визе
Все материалы
Бывший СССР
«Острее всего реагируют дети»
Что рассказывают жители Донецка об обстрелах и боях в Авдеевке
ОБСЕ заявила о согласии сторон в Донбассе отвести тяжелое вооружение
Националисты облили краской офисы российских банков в Киеве
В ДНР рассказали о прекращении обстрелов украинской армией
Украинские военные попытались сбить беспилотник ОБСЕ с помощью «Бук»
«Воскресший» ополченец Консул пообещал продолжить «косить укроп»
В ДНР подсчитали потери украинских силовиков за последние дни
Все материалы
Финансы
Мастер кривых зеркал
Как американец помог Deutsche Bank вывести из России 10 миллиардов долларов
Украина засекретит стоимость импортируемого газа
ВВП России в 2016 году сократился на 0,2 процента
Россия столкнулась с перепроизводством картофеля
Россия попала в десятку стран с большими рисками из-за старения населения
Запасы газа на Украине упали ниже 10 миллиардов кубометров
Цена на российскую нефть удвоилась
Все материалы
Бизнес
Теплоперестройка
Зачем теплоэнергетике нужны реформа и новый закон
«Черноморнефтегаз» прокомментировал сообщения об обстреле украинского Ан-26
Состояние российских миллиардеров за месяц выросло на 7,9 миллиарда долларов
Свободная касса
Что изменится с введением кассовой техники нового образца
Правительство Индии создаст нефтяного конкурента транснациональных корпораций
«Лего. Бэтмен» позволил Lego стать самым влиятельным брендом в мире
Глава РЖД анонсировал подорожание билетов на поезда дальнего следования
Все материалы
Силовые структуры
March 4, 2015 - Srinagar, Kashmir - SRINAGAR, INDIAN ADMINISTERED KASHMIR, INDIA - MARCH 04: A recruits of Indian armys soldier from Kashmir arrange INSAS (Indian Small Arms System) rifles after his passing out parade at Rangreth in a garrison on MarchСтреляющие неудачники
Пять худших автоматов ХХ века по версии «Ленты.ру»
Убийца Мурат Агджаров (справа) и следователь Александр Страмцов (слева) во время следственных действийВоскресшая
Как в Рязани погребенная заживо спаслась от своих палачей-наркоплантаторов
Операция по извлечению тонущего в Москве-реке автомобиля Subaru ForesterЛеденящие подробности
Вытащивший женщину из реки сотрудник ДПС и другие неожиданные спасатели
Российские военные рассказали о полете украинского Ан-26 вокруг буровых платформ
Суд запретил Навальному покидать Киров до 10 февраля
Сотрудники РКК «Энергия» ответят в суде за потопленные в океане спутники Глонасс
В Карелии на кидавшегося тарелкой в надзирателей осужденного завели два дела
Все материалы
Наука и техника
Обнаженный трахит
На дне океана обнаружили следы затерянного континента
Запуск Atlas V«Без России в космос американцы не улетят»
Создатель РД-180 о зависимости США от России и превосходстве в космосе
Чуть не лопнуло
Названо неожиданное преимущество высокого кровяного давления
EA рассекретила новую часть Need for Speed
Раскрыт механизм эволюции смертоносных опухолей
Morrowind вернется в серию The Elder Scrolls
Балансирующего на двух колесах робота-грузчика показали на видео
Все материалы
Спорт
Бранислав ИвановичУспеть до закрытия
Чем запомнился трансферный дедлайн зимы 2017 года
Мозякин обновил бомбардирский рекорд КХЛ
Бывший чемпион UFC Вердум провел мастер-класс для детей Кадырова
Объявлен состав сборной России на чемпионат мира по биатлону
Испанский клуб отказался от обвиненного в нацизме украинского футболиста
Футболист «Челси» перешел в «Зенит»
Тренеры команд-участниц Кубка Конфедераций описали Россию одним словом
Все материалы
Культура
Абсентный синдром
Трансвеститы и сутенеры квартала красных фонарей в объективе Андерса Петерсена
Михаил Ефремов и Виктория Романенко в сцене из спектакля «Амстердам» Без штанов, но в папахе
Гей-парад глазами уральского чиновника
Кино в эпоху Оруэлла
Русский допинг, осада Алеппо и другие сюжеты фильмов-победителей «Сандэнса»
В Москве пройдет монографическая выставка Ивана Шультце
Фанаты назвали наиболее вероятных жертв седьмого сезона «Игры престолов»
Леонардо Ди Каприо сыграет «итальянского Шерлока Холмса»
Режиссером ремейка «Дюны» станет Дени Вильнев
Все материалы
Интернет и СМИ
Дональд ТрампПрикрыл тылы
Трамп придумал, как защитить Америку от хакеров
Спасись и сохранись
Богачи набивают бункеры патронами в ожидании конца света
Японцы обнаружили свой вариант мема «дратути и дотвидания»
Трампу дали «нарисовать» динозаврика и кошечку
Дикобраз погрыз батат и покорил Facebook
Хакеры атаковали американские радиостанции нецензурной песней о Трампе
Daily Mail выдала чернокожих рэперов за банду преступников
Все материалы
Ценности
Чудеса селекции
Чем будет пахнуть мир в 2017 году
Карл Лагерфельд создал тиары для дебютанток Венского бала
Rolls-Royce пригласил состоятельных россиян в Куршевель и Санкт-Мориц
В Москве пройдет зеленый марафон «Бегущие сердца»
Zara убрала из продажи в России опасную одежду
Колье Insolence, ChaumetЗагорелись глаза
Украшения, которые может позволить себе Мелания Трамп
Побывавший на Луне астронавт стал манекенщиком
Все материалы
Путешествия
DUBAI, UNITED ARAB EMIRATES - SEPTEMBER 17: A aerial view of a beach scene on September 17, 2014 in Dubai, United Arab Emirates.Границ больше нет
Государства по всему миру облегчают визовые требования для россиян
Стоповер в подарок
Как за те же деньги посетить в два раза больше стран
Ростов-на-Дону признали самым опасным европейским городом
Турист погиб после столкновения со сноубордисткой на российском курорте
Турецкие отели начали переходить на оплату рублями
Тайские военные выдворили с необитаемого острова 200 российских туристов
Назван самый популярный город России для путешествий на День всех влюбленных
Все материалы
Из жизни
«Facebook перевез меня из Новой Зеландии в Лондон»
Рассказ москвича, дважды менявшего страну ради карьеры
«Во Франции мы за мультикультурность»
15 фотофактов о новой «Мисс Вселенная» Ирис Миттенар
Принцессы фитнеса
Десять самых тренированных женщин королевской крови
Игра в имитацию
Самые популярные фотографии Instagram за январь
Ставшая фитнес-гуру британский врач покорила Instagram
В Австрии 508 человек на санках образовали вереницу рекордной длины
В Румынии мужчина спас собаку с пластиком на шее
Все материалы
Как используют машины на съемках фильмов
Чем в кино снимают погони и автомобильные сцены
В Париже выбрали самый красивый концепт-кар года
Забытый «почтальон» Volkswagen
Typ 147 — брат хиппи-буса, о котором знают не все
Двукратный чемпион Формулы-1 построит суперкар
12 спецмашин полиции
Исключительные автомобили для исключительных нужд
Новая «пятерка» BMW стала универсалом
Тест: серийная машина или старая жестянка?
Непростой тест на знание современных (и не очень) автомобилей
Все материалы
«Мы начали решать свои проблемы, как в 90-х»
За потребительские кредиты смогут отбирать квартиры
Развели тут бордель
Экскурсия по самому большому публичному дому Южного полушария
Война дворцам
Каких домов лишились в 2016 году звезды Голливуда
Апартаменты в «Москва-Сити» подешевели вдвое
«Теперь она бомж и живет в закутке под лестницей»
История преподавательницы, лишившейся трех квартир в Москве
Москве предрекли торговый провал
Все материалы