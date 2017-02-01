Украинские военные попытались сбить беспилотник ОБСЕ с помощью «Бук»

Вооруженные силы Украины (ВСУ) попытались сбить с помощью зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) «Бук» беспилотный летательный аппарат ОБСЕ над Макеевкой. Об этом в среду, 1 февраля, сообщает Донецкое агентство новостей со ссылкой на представителя ополчения самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР).

«Вчера в 23:38 (31 января в 0:38 мск — прим. «Ленты.ру») был зафиксирован пуск ракеты ЗРК "Бук" с позиций вооруженных сил Украины в районе Авдеевки. Залп был осуществлен, предположительно, по беспилотнику ОБСЕ, который как раз в тот момент фиксировал нарушения режима прекращения огня», — цитирует агентство представителя ополчения.

В командовании ДНР отметили, что фрагменты ракеты были найдены в районе городской больницы Макеевки.

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В среду в ДНР сообщили о прекращении обстрелов территории республики со стороны украинской армии. В тот же день замминистра обороны Украины Игорь Павловский признал, что ВСУ предприняли попытку наступления в Донбассе.

Днем ранее глава ДНР Александр Захарченко рассказал, что бои ведутся на линии фронта протяженностью несколько десятков километров. По его словам, украинские силовики понесли тяжелые потери, пытаясь прорвать позиции ополчения.

Бои в районе Авдеевки стали самыми ожесточенными с августа 2015-го, когда украинская армия вела массированные обстрелы позиций ополчения и населенных пунктов ДНР.