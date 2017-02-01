В ДНР рассказали о прекращении обстрелов украинской армией

Обстрелы Донецка силами Вооруженных сил Украины (ВСУ) прекратились. Об этом в среду, 1 февраля, сообщили в министерстве обороны самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР), передает «Интерфакс».

«Пока залпов в Донецке не слышно», — сказал представитель ведомства. По его словам, в настоящее время ведется эвакуация жителей Киевского района города. Он отметил, что эвакуация носит добровольный характер. «Силой никто людей вывозить не будет. Однако им настоятельно предложено покинуть эту зону», — подчеркнул он.

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Ранее ополченец ДНР Александр Матюшин заявил, что части ВСУ могут попасть в окружение в районе Авдеевки. «В результате украинских действий наши войска вернули все позиции, которые были заняты нами ранее. Есть предпосылки штурма Авдеевки и создания так называемого авдеевского котла в треугольнике Горловка — Донецкий аэропорт — Ясиноватский блокпост», — сказал он.

В тот же день замминистра обороны Украины Игорь Павловский признал, что ВСУ пытаются вести наступление в Донбассе.

31 января глава ДНР Александр Захарченко рассказал, что бои идут на линии соприкосновения протяженностью несколько десятков километров. По его словам, ВСУ несут тяжелые потери, пытаясь прорвать позиции ополчения.

Бои в районе Авдеевки стали самыми ожесточенными с августа 2015-го, когда киевские силовики вели массированные обстрелы позиций ополчения и населенных пунктов ДНР.