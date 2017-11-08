Римские цифры поставили украинского чиновника в тупик

Заместитель мэра украинского города Черкассы Геннадий Шевченко перепутал римскую цифру Х с буквой «Х». Видео опубликовано на YouTube-канале «ТРК ВіККА».

Курьезный случай произошел во время совещания городского совета. Шевченко обратил внимание на надпись на слайде. «Черкассы занимают "Хы" место в рейтинге украинских городов?» — удивился чиновник.

Присутствующие на заседании попытались отшутиться, что «Хы» обозначает «место». Но Шевченко после этой реплики запутался еще сильнее.

На помощь ему пришла директор департамента финансовой политики Наталья Джуган, объяснившая, что «палочка и "Хы"» — это девять, а «"Хы" без палочки» — десять.

«А если палочка стоит после "Хы" – это одиннадцать», — резюмировала Джуган.