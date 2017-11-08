Новая система управления Московского авиаузла дважды дала сбой

Новая система управление воздушным движением «Синтез-АР4» за 17 дней работы дважды давала сбой. Соответствующее письмо руководитель Госкорпорации по организации воздушного движения Игорь Моисеенко направил замглавы Минтранса Валерию Окулову. Об этом в среду, 8 ноября, передает ТАСС.

«Зафиксировано два случая нарушения в работе основных систем: 19 октября произошел отказ в работе комплекса средств автоматизации управления воздушным движением (КСА УВД). 24 октября произошло нарушение работоспособности в части автоматической обработки сообщений плановой информации», — сообщил Моисеенко.

В первом случае отказ системы был «парирован средствами встроенного и автономного резервирования». Благодаря этому перерыва в информационном обеспечении не было. Во втором случае пришлось перезапустить некоторые серверы.

Материалы по теме Готовьтесь к взлету Как проходят переообучение пилоты гражданской авиации

Факт сбоев «Синтез-АР4» подтвердили и в концерне ВКО «Алмаз-Антей». Разработчики пояснили, что инцидент 19 октября был вызван перегрузкой АРМ диспетчера радиолокационного контроля из-за «некорректной настройки». Нарушение процесса автоматической обработки плановых сообщений, случившееся 24 октября, произошло из-за «поступления на АРМ диспетчера планирования входящего сообщения с нарушением формата».

«Нештатные ситуации, возникшие во Внуково 19 и 24 октября, никак не могли повлиять — и не повлияли — на безопасность полетов», — цитирует ТАСС заместителя гендиректора «Алмаз-Антея» Дмитрия Савицкого.

По его словам, в настоящее время идет процесс приработки «Синтеза-АР4». В это время неполадки в работе аналогичных систем самых передовых мировых разработчиков возможны, подчеркнул Савицкий.

В конце июля стало известно, что во Внуково задерживается ввод в эксплуатацию нового центра управления полетами (ЦУП) над Москвой, генподрядчиком строительства которого является «Алмаз-Антей». Сообщалось, что из-за некачественных строительных работ в здании течет крыша. В Росавиации, курирующей предприятие по организации воздушного движения, заявили, что до устранения недостатков ввод в эксплуатацию дорогостоящего оборудования невозможен. В ведомстве отметили, что условия труда диспетчеров в здании не соответствуют установленным требованиям. В мае суд обязал генподрядчика устранить дефекты.

На создание нового ЦУПа было потрачено 3,5 миллиарда рублей, в том числе 2,3 миллиарда рублей — из бюджета. Ввод в эксплуатацию нового центра был продиктован необходимостью заменить устаревшую шведскую систему управления воздушным движением, программно-аппаратный ресурс которой был исчерпан в 1996 году.