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Во Внуково в здании нового ЦУП за 3,5 миллиарда протекла крыша

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Во Внуково задерживается ввод в эксплуатацию нового центра управления полетами (ЦУП) над Москвой. По информации «Коммерсанта», причина кроется в некачественных строительных работах, из-за которых в здании течет крыша.

В Росавиации, курирующей предприятие по организации воздушного движения, сообщили изданию, что до устранения недостатков ввод в эксплуатацию дорогостоящего оборудования невозможен. В ведомстве отметили, что условия труда диспетчеров в здании не соответствуют установленным требованиям.

Как поясняет газета, по этой причине правительственные структуры сейчас судятся с генподрядчиком — государственным концерном «Алмаз-Антей». В мае суд обязал его устранить дефекты, концерн в свою очередь подал апелляцию, которая будет рассмотрена 31 июля. Заказчик также пытался взыскать с подрядчика 130 миллионов рублей по делу о завершении строительства ЦУП, но соответствующий иск был отклонен.

На создание нового центра было потрачено 3,5 миллиарда рублей, в том числе 2,3 миллиарда из бюджета. Здание возвели и оснастили частью диспетчерского оборудования еще в 2013 году.

Ввод в эксплуатацию нового ЦУП обусловлен необходимостью заменить устаревшую шведскую систему управления воздушным движением. Она была запущена в 1981 году и до сих пор является основной. Ее программно-аппаратный ресурс был исчерпан еще в 1996-м, также в последние годы наблюдаются сбои, включая полные отказы, пишет «Коммерсантъ». По словам источников газеты, если срок перехода на новую систему опять будет сорван, к решению проблемы придется подключать руководство страны.

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