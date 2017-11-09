ООН спрогнозировала самый массовый голод за десятилетия из-за блокады Йемена

Продолжение блокады Йемена силами коалиции во главе с Саудовской Аравией приведет к самому массовому голоду в мире за последние десятилетия гибели миллионов людей. Об этом заявил заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Марк Лоукок, сообщает Reuters.

6 ноября сообщалось, что командование коалиции приняло решение перекрыть все морские, воздушные и наземные порты Йемена в ответ на пуск баллистической ракеты по Эр-Рияду повстанцами-хуситами.

Пресс-секретарь Управления ООН по координации гуманитарной деятельности Йенс Лерке 7 ноября заявил, что жители Йемена серьезно пострадали уже за первые сутки блокады. Цены на топливо подскочили сразу на 60 процентов, а бытовой газ — на 100 процентов. В настоящее время Йемен импортирует до 90 процентов необходимых для жизни ресурсов.

В Йемене с 2014 года продолжается конфликт между повстанцами-хуситами и правительством Абд Раббо Мансура, поддерживаемого Саудовской Аравией. По данным ООН, за время противостояния погибло свыше пяти тысяч человек.



