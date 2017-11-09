Наука и техника
 

«Железный человек» развил рекордную скорость

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Глава британской компании Gravity Industries Ричард Браунинг официально попал в Книгу рекордов Гиннесса, развив при помощи костюма «Железный человек» скорость 51,5 километра в час, сообщает Sky News.

Полет Браунинга в костюме, оснащенном шестью керосиновыми двигателями, прошел в парке Лагуна в британском городе Рединг. Рекорд скорости удалось поставить с третьего раза. В конце полета британец угодил в озеро.

Костюм «Железного человека» позволяет развивать скорость в несколько сот километров в час, однако для попадания в Книгу рекордов Гиннесса необходимо выполнить специальные требования, например, пролететь по горизонтали минимум 30 метров.

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