«Железный человек» развил рекордную скорость

Глава британской компании Gravity Industries Ричард Браунинг официально попал в Книгу рекордов Гиннесса, развив при помощи костюма «Железный человек» скорость 51,5 километра в час, сообщает Sky News.

Полет Браунинга в костюме, оснащенном шестью керосиновыми двигателями, прошел в парке Лагуна в британском городе Рединг. Рекорд скорости удалось поставить с третьего раза. В конце полета британец угодил в озеро.

Костюм «Железного человека» позволяет развивать скорость в несколько сот километров в час, однако для попадания в Книгу рекордов Гиннесса необходимо выполнить специальные требования, например, пролететь по горизонтали минимум 30 метров.