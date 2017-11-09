Мединский обсудил скандал с голым актером с ректором школы-студии МХАТ

Министр культуры России Владимир Мединский встретился с ректором школы-студии МХАТ Игорем Золотовицким для обсуждения скандала с вышедшим на сцену голым актером. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства в четверг, 9 ноября.

По словам Золотовицкого, спектакль «Янко Круль Албанский» — «хорошая юношеская постановка», в которой изначально не было «ни ненормативной лексики, ни сцен с обнаженными молодыми людьми». Он упомянул, что они после обсуждения инцидента они с министром пришли к выводу, «что вся эта история не стоит поднятой вокруг нее шумихи».

«Я бы никогда не допустил постановку, где имели бы место крамола или оскорбления», — отметил он.

Золотовицкий подчеркнул, что произошедшее было «актом юношеского хулиганства, своеобразным протестом на необоснованную критику». «Владимир Петрович Поглазов решил "похулиганить", произнеся пламенную речь со сцены. Ребята разволновались, и кто-то из них "похулиганил" уже после того, как ушел Владимир Петрович. А подано все было так, что в спектакле есть голые люди», — сказал ректор.

В среду стало известно, что спектакль «Янко Круль Албанский» школы-студии МХАТ сорвался из-за вышедшего на сцену обнаженного актера. Постановка была показана в рамках театрального фестиваля «Подиум» в Театральном институте имени Бориса Щукина.