Погибшим в Сирии российским солдатам поставят памятники

Депутат Госдумы, первый заместитель председателя Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство» Дмитрий Саблин заявил, что в Сирии будут установлены памятники российским военным, погибшим в этой стране. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Я обещаю от лица "Боевого братства", что на месте гибели ваших сыновей мы поставим памятники, где будут надписи на русском и сирийском языках. Мы вам сегодня даем такое обещание. И у каждого из вас будет возможность приехать в процветающую Сирию и знать, что ваш муж, сын погибли здесь, защищая Сирию», — заявил Саблин на встрече членов группы дружбы парламентов России и Сирии с семьями российских военнослужащих, погибших в Сирии.

Саблин также указал, что в Москве будет установлен «большой памятник нашей общей победе».

В октябре Минобороны России сообщило о гибели в Сирии полковника Валерия Федянина. Он занимался доставкой гуманитарной помощи в сирийской провинции Хама. «Под автомобилем, на котором следовал российский офицер, террористами был подорван фугас. В результате взрыва Валерий Федянин получил множественные ранения», — уточнили в Минобороны.

24 сентября стало известно о том, что в Сирии погиб командующий 5-й общевойсковой армией генерал-лейтенант Валерий Асапов. Вместе с ним под Дейр-эз-Зором были убиты два полковника. По данным источника, снаряд попал в командный пункт, где находились офицеры. Он добавил, что из-за точности обстрела рассматривается версия предательства.