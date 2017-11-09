Дерзкий вор похитил скульптуру за полмиллиона евро под носом у охраны

Из галереи в центре Парижа средь бела дня похитили бронзовую скульптуру, стоимость которой оценивается в 425 тысяч евро (около 30 миллионов рублей). Об этом сообщает издание The Local.

Кража произошла в галерее Барту, которая располагается рядом с президентским дворцом на Елисейских полях. Охранники заметили пропажу лишь через несколько часов, когда закрывали галерею на ночь.

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Согласно записи, сделанной камерой видеонаблюдения, одна из самых известных работ колумбийского художника Фернандо Ботеро привлекла внимание неизвестного мужчины с бородой.

Источник, близкий к следствию, рассказал изданию Daily Mail, что похититель несколько раз обошел произведение искусства, оглянулся, а потом поднял его, спрятал под мышкой и спокойно направился к выходу.

В галерее отсутствуют металлоискатели и не досматривают посетителей на выходе, поэтому злоумышленника никто не остановил.

Похищенная скульптура называется «Материнство» и изображает обнаженную женщину с маленьким ребенком. Существует восемь вариантов «Материнства», отличающихся размером. Версия, которая хранилась в Париже, имела высоту 57 сантиметров и весила 10 килограммов.

К поискам вора подключилась полиция. «Это настоящий кошмар, — цитирует французская пресса представителей галереи. — Надеемся, что получим скульптуру обратно».

В мае сообщалось, что парижский арт-дилер забыл в такси работу итальянского абстракциониста Лучо Фонтаны (Lucio Fontana), стоимость которой оценивается в 1,5 миллиона евро.