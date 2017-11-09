Дерзкий вор похитил скульптуру за полмиллиона евро под носом у охраны

Из галереи в центре Парижа средь бела дня похитили бронзовую скульптуру, стоимость которой оценивается в 425 тысяч евро (около 30 миллионов рублей). Об этом сообщает издание The Local.
Кража произошла в галерее Барту, которая располагается рядом с президентским дворцом на Елисейских полях. Охранники заметили пропажу лишь через несколько часов, когда закрывали галерею на ночь.
Согласно записи, сделанной камерой видеонаблюдения, одна из самых известных работ колумбийского художника Фернандо Ботеро привлекла внимание неизвестного мужчины с бородой.
Источник, близкий к следствию, рассказал изданию Daily Mail, что похититель несколько раз обошел произведение искусства, оглянулся, а потом поднял его, спрятал под мышкой и спокойно направился к выходу.
В галерее отсутствуют металлоискатели и не досматривают посетителей на выходе, поэтому злоумышленника никто не остановил.
Похищенная скульптура называется «Материнство» и изображает обнаженную женщину с маленьким ребенком. Существует восемь вариантов «Материнства», отличающихся размером. Версия, которая хранилась в Париже, имела высоту 57 сантиметров и весила 10 килограммов.
К поискам вора подключилась полиция. «Это настоящий кошмар, — цитирует французская пресса представителей галереи. — Надеемся, что получим скульптуру обратно».
В мае сообщалось, что парижский арт-дилер забыл в такси работу итальянского абстракциониста Лучо Фонтаны (Lucio Fontana), стоимость которой оценивается в 1,5 миллиона евро.