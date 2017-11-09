Полиция Цюриха отказалась называть национальность преступников назло ксенофобам

Швейцарский Цюрих стал первым городом в стране, правоохранительные органы которого не будут раскрывать национальность преступников, поскольку это может сыграть на руку ксенофобам. Об этом сообщает Blick.

Городской чиновник Рихард Вольфф, объявивший о нововведении, указал, что раскрытие этнического происхождения нарушителя является «дискриминацией», «провоцирует общественное возмущение» и «помогает ксенофобам».

Вольфф также указал, что акцентирование внимания на национальности преступника скрывает истинные причины правонарушения.

В октябре сообщалось, что полиция швейцарского города Делемон, расположенного в кантоне Юра, потребовала у матери подростка, избитого чернокожим мигрантом, удалить видео инцидента, поскольку комментарии возмущенных пользователей к ролику являются «призывами к ненависти и насилию». Видеоролик возмутил пользователей сети, призвавших к расправе над афрошвейцарцем.