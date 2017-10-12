Полиция Швейцарии потребовала удалить видео с избиением белого подростка негром

Видео: mary poppins / YouTube

Полиция швейцарского города Делемон, расположенного в кантоне Юра, потребовала у матери белого подростка, избитого чернокожим мигрантом, удалить видео инцидента, поскольку комментарии возмущенных пользователей к ролику являются «призывами к ненависти и насилию». Об этом сообщает RTN.

На видео запечатлено, как темнокожий мужчина пристает к подростку, а затем хватает его и бросает на землю.

Появившись на просторах Facebook, ролик быстро собрал более 50 тысяч просмотров и свыше 700 комментариев, которые, как утверждается, содержали в себе «расистские призывы и оскорбления».

Полиция города также заинтересовалась роликом и связалась с матерью пострадавшего, после чего потребовала удалить ролик, что она и сделала. Тем не менее, пользователи сети продолжают перезаливать видео на различных платформах.

В связи с этим стражи порядка напомнили на странице в Facebook, что расовая дискриминация и призыв к ненависти и насилию являются в Швейцарии уголовно наказуемым деянием. Власти кантона также потребовали прекратить тиражировать ролик.

Мать пострадавшего заявила, что удивлена масштабам распространения, которые получила видеозапись, однако не жалеет о том, что выложила видео, вызвавшее поток расистских комментариев, в сеть.