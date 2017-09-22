В футбольном клубе сочли расистским заголовок газеты «Бунт негра против судьи»

Футбольный клуб «Балтика» обвинил калининградскую газету «Новые колеса» в расизме из-за материала под заголовком «Бунт негра против судьи». Об этом сообщается на сайте команды.

«Форварда нашей команды Сенина Себаи именуют не по имени, не по фамилии, не по амплуа. А используют эпитеты, подчеркивающие его расовое происхождение. Это позор для всей Калининградской области. Это оскверняет память наших дедов, воевавших за светлые идеалы равенства и свободы», — гласит заявление клуба.

Представители «Балтики» призвали «все здоровые силы Калининградской области сплотиться против омерзительной химеры фашизма, сказать "нет" забытому оскалу расовой нетерпимости». Клуб собирается подать на газету судебный иск.

Ивуарийский нападающий Себаи во время выездного матча с самарскими «Крыльями Советов» за минуту игрового времени получил две желтые карточки и был удален с поля на 15-й минуте встречи. Матч завершился победой самарцев со счетом 3:0. После 14 туров Футбольной национальной лиги (ФНЛ) «Балтика» занимает седьмое место в таблице.