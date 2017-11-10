В Петербурге неизвестные избили железной арматурой менеджера «Газпрома»

Полиция Петербурга разыскивает двух подозреваемых, напавших на сотрудника компании «Газпром». Об этом в пятницу, 10 ноября, сообщил «Интерфаксу» источник в правоохранительных органах.

По его словам, потерпевший — начальник отдела проектного управления газовой корпорации — был госпитализирован с открытой черепно-мозговой травмой и находится в тяжелом состоянии. Преступники избили его арматурой.

Нападение произошло 9 ноября около 19:30 мск на Богатырском проспекте, сообщила пресс-служба управления МВД по Петербургу и Ленинградской области. Полиция возбудила уголовное дело о хулиганстве. Сотрудники правоохранительных органов изучают записи камер видеонаблюдения на доме, которые могли зафиксировать нападение, отметил источник «Интерфакс».

По данным петербургской газеты «Фонтанка.ру», двое неизвестных дождались, пока пострадавший подойдет к подъезду, и нанесли ему множественные удары кусками железной арматуры. «Судя по травмам, зафиксированным чуть позже медиками, преступники били прицельно, желая именно "поломать" человека. Так, у пострадавшего открытая рана головы, множественные переломы костей ног и рук», — отмечается в публикации. Менеджер Газпрома находится в реанимации.