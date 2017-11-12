Назвавшего малолетнего трансгендера девочкой учителя отстранили от работы

Британский 27-летний преподаватель математики по имени Джошуа Сатклифф оказался отстранен от работы после того, как назвал ученика, считающего себя мальчиком, девочкой. Об этом сообщает Daily Mail.

Во время урока он подошел к двум ученикам, взглянул на их работу и похвалил их: «Хорошая работа, девочки».

Выяснилось, что одна из этих девочек считает себя мальчиком. Сатклифф извинился, однако мстительный ребенок пожаловался родителям.

Родители малолетнего трансгендера обратились к руководству школы, которое приняло решение отстранить Сатклиффа от работы. В ближайшее время будет рассмотрен вопрос о его увольнении.

Выяснилось также, что Сатклиффа отстранили от работы за мисгендеринг. Кроме того, учитель обсуждал вопросы религии во время уроков математики.

Преподаватель признался, что сложившаяся ситуация довела его до слез, а также сравнил происходящее с произведениями Франца Кафки.

В октябре правительство Великобритании обратилось в ООН с просьбой заменить термин «беременная женщина» на «беременный человек» ради соблюдения прав трансгендеров. В Лондоне считают, что изменения должны быть внесены в подписанный Великобританией в 1976 году Международный пакт о гражданских и политических правах ООН. В документе сказано, что «беременная женщина» должна находиться под особой защитой, ее нельзя подвергнуть смертной казни. Великобритания выступает против такого термина, поскольку он «исключает трансгендеров, которые тоже могут быть беременными».