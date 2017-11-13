Губернатор Подмосковья встретился с президентом Молдавии

Губернатор Московской области Андрей Воробьев встретился с президентом Молдавии Игорем Додоном. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру» в понедельник, 13 ноября.

«Большая честь, что вы к нам сегодня приехали в Московскую область впервые. Мы на самом деле с Молдовой, Гагаузией, в частности, давно уже в добрых отношениях, взаимодействуем. У нас подписано соглашение и есть общая повестка в социальных и экономических проектах. Думаю, что наша сегодняшняя встреча позволит нам дальше развивать отношения», — сказал Воробьев.

Додон также отметил важность сотрудничества на региональном уровне. Он добавил, что в этом году в Москве состоится заседание Межпарламентской группы дружбы между Россией и Молдовой. «Начиная с этого года после избрания впервые за 20 лет прямыми выборами президента Молдовы, у нас начался новый этап в наших отношениях», — подчеркнул Додон.

В начале месяца аграрии в составе делегации Подмосковья совершили визит в автономно-территориальное образование Гагаузия.