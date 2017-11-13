Студентам пообещали «комфортное» соседство с росгвардейцами на время ЧМ-2018

Студентов региональных вузов не будут выселять из общежитий перед началом чемпионата мира по футболу в 2018 году. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на сообщение пресс-службы министерства образования и науки.

В ведомстве не стали отрицать, что на время соревнований собираются заселить туда росгвардейцев и полицейских. Они, по словам представителей министерства, будут проживать в комнатах учащихся, уехавших на лето домой. Для остальных студентов будут созданы «максимально комфортные условия» при размещении сотрудников силовых ведомств.

«Никакого принудительного выселения студентов данный процесс за собой не влечет», — отметили в пресс-службе, добавив, что подобная практика во время массовых мероприятий «является распространенной и не нарушает учебного процесса».

10 ноября газета «Коммерсантъ» сообщила, что чиновники из Минобрнауки рекомендовали руководителями вузов в нескольких крупных городах России освободить часть комнат в общежитиях для размещения в них сотрудников полиции и Росгвардии, которые будут обеспечивать безопасность на ЧМ-2018. После этого глава Российского студенческого союза (РСС) Василий Михайлов пожаловался премьер-министру Дмитрию Медведеву на незаконное принудительное выселение студентов.