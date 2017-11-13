Малахов отказался от награды за «Пусть говорят»

Популярный ведущий Андрей Малахов решил не забирать награду за программу «Пусть говорят», которая была отмечена премией ТЭФИ как лучшее развлекательное ток-шоу прайм-тайма. Об этом он сообщил ТАСС.

Малахов объяснил, что награду должна получить вся команда, поскольку над программой работает много человек. Ведущий сравнил себя с официантом, который только «выносит блюдо».

«Я благодарен жюри, которое посчитало, что я достоин, но я написал очередное письмо, где я сказал, что Миша Шаронин, Наташа Галькович и вся команда ребят, которая работала над проектом, достойны получить эту награду», — сказал шоумен.

В августе Малахов ушел с Первого канала на «Россию 1». Константин Эрнст передал ему награду «на память о Первом канале».

ТЭФИ — телевизионная премия, в ходе которой ежегодно отмечаются достижения в области телевизионных искусств. Премия существует с 1994 года. Победителей награждают бронзовой статуэткой «Орфей».