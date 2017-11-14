Дюжев разочаровался в россиянах и пожелал им туфты

Актер Дмитрий Дюжев разочаровался в российских зрителях. Об этом он заявил в эфире передачи «Без обид» на телеканале LTV.

Дюжев рассказал, как столкнулся со своими зрителями в реальной жизни. По его словам, он стоял в аэропорту в очереди в бизнес-класс. Когда он понял, что почти все пассажиры были из экономкласса и пытался пройти без очереди, его не пустили. «И вот я думаю: о чем мне с вами говорить, какой вообще диалог? Я ради вашего удивления и досуга жизнью рискую», — посетовал он.

Артист добавил, что российские зрители заслуживают того низкопробного контента, который получают. «Это все говорит о том, что это правильно — когда для вас, зрителей, делают такую лабуду и туфту, сериалы эти дешевые и бездарные. Вы этого заслуживаете!» — подчеркнул Дюжев.