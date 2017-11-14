Мексиканцы изобрели стреляющую марихуаной в США пушку

В результате спецоперации в мексиканском штате Сонора конфискована самодельная пушка, стреляющая зарядами марихуаны. Об этом сообщает RT со ссылкой на заявление генеральной прокуратуры региона.

Она использовалась для доставки наркотиков на территорию Соединенных Штатов Америки.

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Отмечается, что устройство составляло в длину порядка 3,5 метров и «калибром» около полуметра. Пушка, оснащенная компрессором была размещена на крыше небольшого автофургона.

Рейд проводился в городе Агуа-Приета, расположенном на границе с американским городом Дуглас в Аризоне.

Помимо этого, мексиканские власти изъяли более 800 килограммов марихуаны, часть из которой уже была заряжена в приспособление. Кроме того полицейские изъяли несколько тысяч боеприпасов. О задержанных не сообщается.