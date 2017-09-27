Легализация марихуаны озолотит McDonald’s

В легализовавших марихуану американских штатах выросло число посетителей ресторанов быстрого питания. Об этом свидетельствуют данные исследования, проведенного Green Market Report и Consumer Research Around Cannabis, передает Forbes.
Так, McDonald’s стал самым популярным местом для потребителей каннабиса — 43 процента купивших марихуану посетили ресторан этой сети. На втором месте оказались закусочные Taco Bell (18 процентов), третье место закрепила за собой сеть Wendy’s (17,8 процента).
В онлайн-опросе приняли участие 27 тысяч человек.
Повышенный аппетит — известный побочный эффект потребления каннабиса, который на сленге называется «пробило на хавчик». Это связано с тем, что основной ингредиент марихуаны ТГК (тетрагидроканнабинол) влияет на мозг, который думает, что его лишили пищи. Исследования показали, что ТГК повышает чувствительность вкусовых рецепторов — потребители каннабиса не только думают, что они голодны, но и еда также очень вкусная.
Данный побочный эффект американские врачи используют для лечения страдающих от истощения людей. Также марихуану прописывают в качестве вспомогательного средства для снятия тошноты при химиотерапии, и для лечения некоторых заболеваний глаз.
5 июня McDonald’s разместил рекламу буррито Bueno green chile возле города Ратон на границе между штатами Нью-Мексико и Колорадо. «Как правило, когда вы сворачиваете что-то настолько хорошее — это незаконно», — гласила надпись на билборде.
21 сентября группа врачей из США и Нидерландов сообщили о случае спонтанного женского оргазма как побочного эффекта от употребления каннабиса. 40-летняя женщина начала страдать от нежелательных оргазмов, которые наступали спустя некоторое время после употребления каннабиса, сопровождаемого половым контактом с партнером. Они длились несколько часов и вызывали помрачение сознания и легкую амнезию, а также судороги, распространяющиеся на отдельные области тела.