В Крыму обнаружили двухметровый чебурек

Блогер-путешественник обнаружил в Крыму двухметровый чебурек. Об этом он написал в своем ЖЖ 15 ноября.

Сергей Анашкевич из Москвы разместил в посте фотографию памятника чебуреку, сделанную в городе Белогорске.

«Как известно, Крым без чебуреков и самсы — как Америка без фастфуда и картошки фри», — прокомментировал необычный памятник блогер. По его словам, пока он делал снимок, проходивший мимо «пожилой усатый татарин» назвал чебурек «кормильцем».

Как отметил путешественник, для полного сходства памятнику не хватает только характерного аппетитного запаха.

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В мае в Крыму пожарили самый большой в мире чебурек в честь праздника крымских татар Хедерлез. Он оказался даже больше памятника: 2,5 метра в длину и 1,4 метра в ширину, а весил около ста килограммов. В приготовлении лакомства участвовали 18 поваров. На чебурек-рекордсмен потратили 14 килограммов мяса и полтора мешка муки.