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Толстый трехметровый питон застрял в канализационном люке посреди города

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В таиландском городе Пхукет в канализационном люке застрял питон длиной 3,5 метра. Об этом сообщает издание The Phuket News.

Прохожие заметили пресмыкающееся на тротуаре в нескольких метрах от банкомата, установленного перед радиостанцией военно-морских сил Таиланда. Из отверстия в люке выглядывала голова и примерно 30 сантиметров тела змеи. Она не могла проползти дальше и отчаянно шипела.

Спасателям понадобилось 20 минут, чтобы освободить рептилию. Они полагают, что ливень затопил водосток, в котором сидел питон. Он поспешил выбраться на поверхность и застрял. После спасения питона отвезли в заповедник в округе Таланг и выпустили.

14 ноября сообщалось, что в таиландском городе Краби сняли на видео схватку пятиметровой королевской кобры и полутораметрового питона.

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