Богатых россиян отправят на Соловки

Россиянам предложат отправиться на Соловки за несколько миллионов рублей. Об этом ТАСС сообщил 14 ноября член правления Архангельской региональной туристской ассоциации Сергей Никулин.

По его словам, такая поездка будет проводиться не чаще одного-двух раз в год, когда ледоколы «Капитан Евдокимов» и «Капитан Чадаев» не заняты на работах в Архангельске. Скорее всего, туристы смогут отправиться на Соловецкие острова на январские праздники, пока лед еще тонкий.

Предполагается, что поездка займет три-четыре дня, а группа будет состоять не более чем из 10 туристов. Стоимость будет рассчитываться индивидуально, однако составит не меньше двух миллионов рублей в сутки.

«Это, конечно, VIP-тур. Но по нашему опыту есть категория туристов из России, которые могут себе это позволить», — отметил Никулин.

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Впервые ледоколы, работающие на проводке судов по Северной Двине и в Белом море, пустили на свой борт туристов в 2016 году, однако не обошлось без накладок. «Мы могли посадить туристов на борт и в час ночи, и в пять утра. Был случай, когда турист трое лишних суток находился на ледоколе и остался очень доволен, хотя его пришлось возвращать, пересаживая с ледокола на ледокол», — рассказали в Архангельской региональной туристской ассоциации.

Существует и более дешевый вариант поездки — экскурсия по ледоколу и часовая прогулка на нем по Северной Двине, в ходе которой можно полюбоваться панорамой Архангельска с реки.