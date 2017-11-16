Студентки Кембриджа оголили ягодицы

В Кембриджском университете начался ежегодный конкурс на лучшие ягодицы Cambridge Best Bums Competition. Об этом сообщает The Daily Express.
В нем приняли участие десять студентов. На суд жюри участники должны были предоставить свои фотографии голышом на фоне ландшафта или архитектурных сооружений.
Как отмечает The Daily Star, голосование уже началось. Когда именно будут подведены итоги конкурса, не уточняется. Известно только, что этот конкурс проходит в университете шестой раз подряд.
В прошлом году финалистами соревнования стали шесть студентов и шесть студенток. Отмечается, что участникам разрешили фотографироваться в нижнем белье, однако все представили на суд общественности обнаженные снимки.
Кембриджский университет — высшее учебное заведение в Великобритании, один из старейших (второй после Оксфордского университета) и крупнейших вузов в стране. В нем 31 колледж, которые неофициально делятся на 16 «старых» (с датой основания между 1284 и 1596 годами) и 15 «новых» (дата основания между 1800 и 1977 годами).