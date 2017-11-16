Бывший бухгалтер получила три года за хищение земли в Сибири на миллиард рублей

Октябрьский районный суд Томска приговорил к трем годам заключения бывшего бухгалтера железнодорожного предприятия и ее сообщника за хищение муниципальной земли на сумму свыше одного миллиарда рублей. Об этом в четверг, 16 ноября, сообщила пресс-служба управления МВД на транспорте по Сибирскому федеральному округу.

Подсудимые были признаны виновными в особо крупном мошенничестве. После оглашения приговора их взяли под стражу в зале суда.

Организатором аферы был гендиректор фирмы, специализирующейся на строительных и кадастровых работах. Он с помощью своего бухгалтера получил в собственность по подложным документам участок площадью 130 тысяч квадратных метров.

В июне 2016 года суд признал сделку по продаже земельного участка недействительной, после чего имущество было возвращено муниципальным властям.

Летом 2016 года было завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего депутата Госдумы Николая Паршина, обвиняемого в махинациях с заброшенным зданием бывшей школы. По версии следствия, недвижимость была приобретена за 250 тысяч рублей, а затем перепродана муниципальным властям за 25 миллионов рублей.