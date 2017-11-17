Минобороны объявило войну толстякам

Минобороны России решило отстранить от службы военных, страдающих ожирением. Об этом РИА Новости сообщил источник в ведомстве.

По его словам, соответствующая директива разослана ответственным по кадрам всех частей. «Считаю, что это своевременное решение», — отметил собеседник агентства.

16 ноября «Уралинформбюро» со ссылкой на приказ начальника отдела кадров Вооруженных сил России Евгения Жаворонка сообщило, что военнослужащих с ожирением проверят на пригодность к службе. По информации агентства, военных с четвертой степенью ожирения (когда вес тела превышает нормальный на 100 процентов и более) уволят, а тех, кто имеет третью степень, «уберут подальше от передовой», назначив на другие воинские должности.

Согласно расписанию болезней, граждане, имеющие четвертую степень ожирения, полностью освобождаются от призыва и воинской обязанности. Имеющие третью степень в случае безуспешного лечения зачисляются в запас, но могут служить по контракту.