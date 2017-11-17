Умер актер из «Трех мушкетеров»

Французский актер театра и кино Робер Ирш скончался в Париже. Об этом сообщает газета Le Monde в пятницу, 17 ноября.

Артисту было 92 года. Он ушел из жизни 16 ноября. За два дня до смерти он был экстренно госпитализирован из-за падения.

Ирш родился в 1925 году. Его отец владел кинотеатром Apollo, в котором показывал фильмы, осуждающие нацизм. Из-за этого в 1939-м семья будущего актера бежала из Парижа в Вену. После окончания войны Робер вернулся во Францию.

Ирш снялся в таких фильмах, как «Собор Парижской Богоматери» (1956 год), «Три мушкетера» (1959), «Асы» (1968), «Лечение шоком» (1972), и «Мой мужчина» (1996). Актер получил четыре премии Мольера — две в номинации «Лучший актер второго плана» и две в категории «Лучший актер». Он продолжал участвовать в театральных постановках практически до конца жизни.