Выходцы с Кавказа избили продавцов и забрали 20 шоколадных яиц с игрушками

В Москве двое уроженцев Северного Кавказа: один из Чечни, другой из Ингушетии — избили продавцов супермаркета на Коптевской улице и похитили с прилавка 20 шоколадных яиц с игрушками. Об этом сообщил агентству городских новостей «Москва» в пятницу, 17 ноября, источник в правоохранительных органах.

Мужчин задержали на выходе из здания полицейские.

Возбуждено уголовное дело о покушении на грабеж (статья 161 УК).

В конце августа молодая пара из Мурманска приехала в Североморск, чтобы красть из местных магазинов сладости. До момента задержания они успели украсть шоколада на шесть тысяч рублей из двух магазинов и съесть половину добытого.

В 2016 году студент Хантер Джоббинс из Канзаса опубликовал в соцсетях записку от вора, укравшего из его машины шоколадку Kit Kat, и получил 6,5 тысяч таких шоколадок в подарок от производителя.