Пентагон случайно распространил призыв к отставке Трампа

Министерство обороны США случайно распространило в своем официальном аккаунте в Twitter призыв к отставке президента страны Дональда Трампа. Ведомство ретвитнуло запись пользователя под ником @proudresister, сообщает The Independent.

В посте @proudresister был размещен следующий текст: «Решение простое. Рой Мур: откажись от предвыборной гонки. Эл Франкен: уволься из конгресса. Дональд Трамп: уйди с поста президента. Республиканская партия: перестаньте представлять сексуальное насилие как партийную проблему. Это преступление, как и ваше лицемерие».

Ретвит Пентагона, на аккаунт которого подписаны 5,24 миллиона человек, был моментально удален, но пользователи успели его увидеть.

Чуть позже пресс-секретарь ведомства Дана Уайт пояснила в своем Twitter, что произошла ошибка.