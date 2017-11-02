Москва назвала надуманными объяснения Пентагона по сбору биопроб россиян

Объяснения Пентагоном причин сбора биоматериалов россиян сомнительны и надуманны. Об этом в четверг, 2 ноября, заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков, передает РИА Новости.

Дипломат добавил, что у Москвы есть вопросы к Вашингтону в сфере биологической безопасности. Рябков добавил, что действия США гипотетически могут представлять угрозу для безопасности России.

1 ноября представитель учебного авиакомандования ВВС США Бо Дауни объяснил, что работы специалистов Пентагона с биологическим материалом россиян связаны с изучением опорно-двигательного аппарата.

По его словам, исследования проводятся для выявления различных биомаркеров, связанных с травмами. «Поскольку первоначально поставщик — расположенная в США компания — предоставил образцы из России, подходящие для изначальной группы заболеваний, то и контрольная группа образцов также должна быть российского происхождения», — пояснил он.

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Дауни добавил, что это необходимо для целостности исследования, а происхождение образцов не является целью.

30 октября президент России Владимир Путин на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека сообщил, что некие силы с непонятной целью занимаются сбором биологического материала россиян по всей стране, делая это целенаправленно и профессионально. Позднее в Кремле пояснили, что заявление главы государства основано на информации российских спецслужб, а под сборщиками биоданных имелись в виду некоторые эмиссары и неправительственные организации.

В июле этого года одна из структур ВВС США разместила тендер на закупку живых тканей россиян европеоидной расы. Ведомству требовались образцы молекул РНК, которые участвуют в реализации генетической информации человека, и синовиальная жидкость, обеспечивающая подвижность суставов.



