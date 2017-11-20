В Тихом океане произошло мощное землетрясение

У берегов Новой Каледонии в Тихом океане произошло землетрясение магнитудой 7 баллов. Об этом сообщается на сайте Национальной геологической службы США (USGS).

Как передает ABC News, из-за угрозы цунами жителей острова Новая Каледония и соседнего государства Вануату начали эвакуировать. Отмечается, что высота волн может составлять до одного метра.

О разрушениях и жертвах пока не сообщается. Землетрясение произошло в 86 километрах от Новой Каледонии на глубине примерно 10 километров.

Власти Австралии и Новой Зеландии заявили, что их жителям ничего не угрожает.

Новая Каледония — французский остров и группа мелких островов в Тихом океане. Столица — город Нумеа. Население — около 250 тысяч человек.