Наехавший на пешехода водитель в Зеленограде еще и избил его

В Зеленограде водитель наехал на пешехода, а затем избил его. Об этом в понедельник, 20 ноября, сообщает РЕН ТВ, ссылаясь на слова очевидцев.

По словам свидетелей, автомобилист вышел из машины и начал колотить пострадавшего. После этого он сел обратно и уехал. Мужчину с травмами доставили в больницу.

Сейчас полиция проводит проверку по факту случившегося.

В сентябре сообщалось, что во Владивостоке водитель наехал на двух женщин с детскими колясками. Пострадали два полугодовалых ребенка. Малышей доставили в больницу. У одного диагностировано сотрясение, у второго — ушиб головного мозга легкой степени. Ранее в этом же месяце таксист во Внуково сбил парковщика и прокатил его на капоте.